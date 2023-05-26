صحيفة عبرية: العثور على "إسرائيلي" مفقود منذ عامين بمستشفى أردني

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الخميس، إنه تم العثور على "إسرائيلي"، داخل مستشفى أردني، فقدت آثاره منذ حوالي عامين.

ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد تم العثور على "الإسرائيلي" شالوم روطبان (27 عامًا) من سكان "كريات ملاخي"، مُصاب بـ "اضطراب ما بعد الصدمة" بعدما سقط صاروخ أطلق من غزة قرب منزله في العملية التي أسمتها بـ "عامود السحاب" عام 2012.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن آثار "روطبان" فُقدت منذ حوالي عامين، وأعيد إلى "تل أبيب" بمساعدة الرئيس الصهيوني يتسحاق هرتسوغ والقنصلية "الإسرائيلية" في الأردن والجيش.





