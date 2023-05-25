سعر الذهب في سوريا عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 26-5-2023

سعر الذهب في سوريا عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة الموافق 26-5-2023 ، ويبحث ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص عبر محرك جوجل الشهير من أجل الوصول إلى هذه الأسعار الجديدة في التعاملات الفورية بالأسواق ، وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم في ان يقوم باعداد هذه المقالة على الفور .

ويمكن لكم الان التعرف على سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الجمعة 26-5-2023 بمجرد قراءة جميع سطور هذه المقالة حيث يقوم الفريق يوميا في تجديدها لان هذه الأسعار كل أربع وعشرون ساعة وعن الباقي فهو التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 26-5-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 484,000، ومبيع: 490,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 490,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 484,000 ، مبيع: 490,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 490,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 490,000 ، مبيع: 492,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 492,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 489,000 ، مبيع: 491,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 491,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

اسعار الذهب في سوريا اليوم

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 554,286 وشراء 553,143 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 508,095 وشراء 507,048 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 485,000 وشراء 484,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 415,714 وشراء 414,857 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 323,333 وشراء 322,667 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 277,143 وشراء 276,571ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 17,238,286 وشراء 17,202,743 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,880,000 وشراء 3,872,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 554,285,714 وشراء 553,142,857 ليرة .

وفي ختام هذه المقالة التي نتحدث بها حول سعر الذهب في سوريا عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة الموافق 26-5-2 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .