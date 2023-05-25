النيابة العامة في غزة تصدر بيانًا حول نقاط بيع الغاز العشوائية

أصدر المستشار النائب العام في غزة، اليوم الخميس، تعليماته إلى أعضاء النيابة العامة المختصين بإيلاء أهمية خاصة في التحقيقات المتعلقة بنقاط بيع الغاز العشوائية.

وأكدت النيابة على مأموري الضبط القضائي بتوقيف المتهمين وضبط وتحريز كافة الأدوات المستخدمة فيها، والتشدد في المرافعات القضائية بشأنها أمام المحاكم المختصة؛ للاستحصال على أحكام جزائية رادعة لمرتكبيها

وقالت النيابة العامة، إنها تتابع تنفيذ الجهات المختصة لتعليمات المستشار النائب العام، الهادفة إلى القضاء على ظاهرة تواجد عدد من النقاط العشوائية لبيع غاز الطهي في محافظات القطاع، دون توافر أدنى درجات الأمن والسلامة في تلك المنشآت، وبطبيعة الحال عدم استحصال مالكي هذه المنشآت على التراخيص اللازمة لإنشائها، الأمر الذي يشكل خطراً مُحدقاً يهدد أمن وسلامة المواطنين حال وقوع انفجار أو اشتعال في محتوياتها، علاوةً عن أن مجرد إنشائها يُعَد فِعلاً مُجرَّماً وفق القوانين النافذة

وأكدت النيابة على مأموري الضبط القضائي المختصين في إدارة الأمن والسلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني، ونُظرائهم بالإدارة العامة للمباحث بالمديرية العامة للشرطة، أهمية تكثيف تحرّياتهم وحصر أماكن وجود كافة النقاط العشوائية والمحطات المزوِّدة لها

ودعت مأموري الضبط القضائي لتنظيم محاضر ضبط مفصلة وعرضها بشكل فوري على أعضاء النيابة العامة المختصين؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها، مُقدِّرَةً كافة الجهود المبذولة من جميع الطواقم ميدانياً، سيما تعريض طواقم الدفاع المدني أنفسهم للخطر أثناء معالجة بعض الحوادث الجنائية الناجمة عن انفجار أو اشتعال عدد من تلك النقاط، الأمر الذي يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم، وبالغ حرصهم على أمن وسلامة المواطنين

وشددت النيابة العامة أنهالن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كافة المخالفين، والمطالبة بإيقاع أشد العقوبات بحق المتهمين بارتكاب تلك الوقائع، والتي قد تصل للحبس 3 سنوات، علاوةً عن مصادرة الأدوات المستخدمة فيها.