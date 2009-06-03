غزة: جمعية دار الهدى تنظم احتفالاً كبيراً تكريماً لطلبتها بمناسبة انتهاء العام الدراسي

فلسطين اليوم : غزة

نظمت جمعية دار الهدى احتفالاً كبيراً لكل الطلاب المنتسبين بالروضات التعليمة التابعة للجمعية بمحافظات غزة بمناسبة انتهاء العام الدراسي 2008- 2009.

وقد حضر الاحتفال - الذي عقد في قاعة رشاد الشوا بمدينة غزة مساء أمس- عدد من قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي.

بدوره، أكد رئيس جمعية دار الهدى الشيخ عمر فورة أن إدارة الجمعية رغم قلة الإمكانيات والحصار المفروض على قطاع غزة أخذت على عاتقها العمل لتقدم أفضل ما بجعبتها لجموع طلابها لأننا نؤمن بان مسيرة التعليم هي من أهم المراحل التي يحتاجها شعبنا في مقاومة الاحتلال الصهيوني.

وأكد الشيخ فورة أنه ورغم قلة الإمكانيات الاقتصادية الموجودة بالجمعية إلا أننا نعمل لتقديم أفضل المستويات في الإعداد والتربية لأطفالنا الأعزاء.

وأشار إلى أن الجمعية بصدد بناء مدرسة في منطقة حي الزيتون وأخرى بمشروع بيت لاهيا , مضيفاً انه ورغم الحصار والتضييق إلا أننا مصرين على أن نعلم العالم بأنه من حق أطفال فلسطين العيش والتعلم كباقي أطفال العالم لأن شعبنا شعب معطاء يستحق الحياة لذالك سنمضي بعملية البناء والتعليم.

من جهته، تقدم الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالشكر إلى الأمين العام للحركة الدكتور رمضان شلح على ما يبذله من جهد في دعم مثل هذه الأعمال العظيمة والقيمة, كما تقدم بالشكر الكبير لإدارة الجمعية وكل العاملين فيها وكل من ساهم في بنائها.

وأكد أن المسؤولية الملقاة على الجمعية كبيرة ألا وهي مسؤولية الإعداد والتربية وزرع القيم والمبادئ متمنياً لها مزيدا من التقدم والنجاح .

وتضمن الحفل عدة فقرات تنوعت بين الترفيهية والثقافية والشعرية التي قام بتأديتها طلاب الجمعية وفي ختام الحفل تقدم ذوي الأطفال بالشكر الجزيل لإدارة جمعية دار الهدى والعاملين فيها على ما يبذلونه من جهد في سبيل تعليم أطفالهم هذا وعبر الحضور عن سعادتهم بهذا الاحتفال الذي يدل على مدى اهتمام إدارة الجمعية بأطفالهم.