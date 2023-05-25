اسهل طريقة عمل وجبة صينية البطاطس المهروسه بالدجاج في البيت - مكونات ومقادير

طريقة عمل وجبة صينية البطاطس المهروسه بالدجاج ، ويمكن لكم الان وبكل سهولة تامة في التعرف على جميع تفاصيل هذه الوجبة اللذيذة بمجرد قراءة جميع سطور هذه المقالة التي تمت بعد أن لاحظنا وجود عمليات بحث متكررة عليها وبالتحديد على محرك جوجل الشهير ، وبعد هذه المقدمة يوجد لديكم طريقة عمل وجبة صينية البطاطس المهروسة الذي تتمتع بطعم شهي وكل ما عليكم الان هو المواصلة في المتابعة حتى السطر الأخير وكل ما عليكم الان هو المواصلة في القراءة ونبدأ أولا في شرح المكونات ثم خطوات الاعداد وهو على النحو التالي:

مكونات وجبة صينية البطاطس المهروسه بالدجاج

ويمكن لكم الان التعرف على ابرز مكونات هذه الوجبة ، وهي على النحو التالي: أولا: احضري خمس حبات من البطاطس المسلوقة.، ملعقة صغيرة من الملح و 50 جرام من الزبده السائحه.

ثانيًا: ومن ابرز مكونات هذه الوجبة ، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الثوم البودر و 500 جرام من صدر الفراخ المفروم الى مكعبات كوب من الفطر ويكون مخطئا إلى شرائح.

ثالثا: وفي المكونة الثالثة ، اثنين ملعقة من زيت الزيتون بصلة كبيرة مفرومة ونصف ملعقة من البهارات المشكلة.

رابعا: نصف كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

طريقة تحضير وصفة البطاطس المهروسه بالدجاج

وبعد أن تعرفتم على المكونات سوف تتعرفون على طريقة وخطوات اعداد هذه الوجبة وهي التالي: وفي أولى هذه الخطوة يترتب عليكم هرس البطاطس مع الزبدة حتى تصبح ناعمة تماما ثم أضيفي إليها نصف ملعقة من الملح وقلبيها جيدا.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية ، أي بعد الانتهاء من الخطوة الأولى ، قم بإضافة اليها ملعقة صغيره من الفلفل الأسود وملعقة من الثوم البودر وحليب المكونات حتى تتداخل تماما .

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، عليك تحضير المقلاة وضعيها على نار متوسطة ثم ضعي زيت الزيتون وضيفي الدجاج المقطع الى شرائح وقلبيه لمده خمس دقائق حتى يتحمر تماما

رابعا: وفي الخطوة الرابعة ، وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، لابد لكم في المواصلة بالمتابعة إذ في نفس المقلاة قومي بإضافة البصل والفطر بعد تقطيعها إلى شرائح وقلبيهم لمدة سبع دقائق حتى يذبل البصل يستوي على الفطر تماما .

خامسا: عليك وضع على خليط البصل والفطر الدجاج المقطع وتبليه بالملح والبهارات المشكله والفلفل الاسود وغلبها المكونات مع بعضها البعض مرة أخرى على نار هادئه لمده خمس دقائق حتى تنضج تماما .

سادسًا: وفي الخطوة السادسة ، عليك احضار صينية وادهنيها بقليل من الزبد وقومي بوضع البطاطس المهروسة ثم ضعي طبقة الدجاج والفطر والبصل ووزعيها جيدا بشكل متساوي

سابعا: وفي الخطوة السابعة ، قم بوضع الجبنه الموزاريلا على الوجه واغطيها تماما.

ثامنا، وفي الخطوة الثامنة عليك إدخالها الفرن على درجه حراره 180 لمده 25 دقيقة حتى تأخذ اللون الاحمر اخرجيها وتقطع الى قطع ويتم غرفها في أطباق وتقدم ساخنة بجانب سلطه او ارز حسب رغبتك.