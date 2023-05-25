سلطة الاحتلال تقرر مصادرة مئات الدونمات في بلدة حزما

أصدرت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرارًا بمصادرة مئات الدونمات في محيط بلدة حزما شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، بأن سلطة الاحتلال قررت مصادرة 200 دونم من الأراضي المقدسية في محيط بلدة حزما لتوسعة مستوطنة "بيزغات زئيف" المقامة على أراضي المواطنين، وإقامة حديقة توراتية مركزية.

وفي ذات السياق، كشفت معطيات "إسرائيلية"، اليوم، أن الحكومة خصصت أكثر مليار دولار أمريكي للاستيطان في الأراضي الفلسطينية خلال العامين القادمين ضمن موازنتها العامة التي أقرها الكنيست أمس الأربعاء.