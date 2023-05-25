الاحتلال يعتقل مواطنا ويصيب العشرات بالاختناق في بيت أمر

أفادت مصادر محلية، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا وأصابت العشرات بحالات اختناق، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وحسب المصادر ذاتها، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مجدي مرشد زعاقيق (19 عاما)، عقب الاعتداء عليه بالضرب أثناء مروره على مدخل البلدة، كما أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم على مدخل البلدة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، تم علاجهم ميدانيا.

كذلك، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي للبلدة، ومنعت تنقل المواطنين، واحتجزت الناشط عوض، في محاولة لمنعه من توثيق اعتداءاتها على المواطنين.