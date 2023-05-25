بالصور الاحتلال يفرج عن أسير من غزة بعد اعتقال 5 أعوام

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس25/5/2023م، عن الأسير حاتم سليمان أبو شريعة من مدينة غزة بعد انتهاء محكوميته.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين في تصريح صحفي:" إن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير أبو شريعة بعد اعتقال دام 5 أعوام".

بدورها، أكدت كتائب المجاهدين استقبال إبنها الأسير المحرر حاتم أبو شريعة، الذي أفرج عنه من سجون الإحتلال الصهيوني بعد أن قضى خمسة سنوات خلال موكب مهيب شارك فيه العديد من أبناء شعبنا.

وفي كلمة له، قال مسؤول ملف الأسرى في حركة المجاهدين:" إننا نستقبل اليوم الأسير حاتم لنؤكد أن تحرير كل الأسرى هو على رأس أولوياتنا ، وأن معاناة الأسرى يجب ان يوضع لها حد"، مؤكداً أن الأسرى هم طليعة شعبنا ومقاومته في مشروع التحرير .













