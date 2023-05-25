خطاب مرتقب للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم

من المقرر أن يُلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مساء اليوم الخميس 25-5-2023، خطاباً بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

وبحسب موقع قناة المنار، "سيطل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله عبر شاشة قناة المنار، للحديث بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، وذلك عند التاسعة الا ربعاً من مساء اليوم الخميسِ".

جدير ذكره أن هذا الخطاب يأتي بعد المناورة الضخمة التي أجراها حزب الله في جنوب لبنان والتي حملت العديد من الرسائل للاحتلال وأهمها جهوزية المقاومة ووحدة جبهاتها وساحاتها، وامتلاكها العديد من التكتيكات كاقتحام المستوطنات، وتفجير الجدران الحدودية، واختطاف الجنود الصهاينة.

وكانت نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن مسؤولين كبار في الجيش وجود محادثات حول إمكانية الوصول لتصعيد أمني على "الجبهة الشمالية" مع لبنان. بحسب الصحيفة.