"شركة روسية" تكشف عن جيل جديد من الروبوتات للصناعات الدقيقة

كشفت شركة "STAN" الروسية خلال معرض "Metalworking-2023" عن جيل جديد من الروبوتات الصناعية القادرة على العمل بدقة عالية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "كشفت شركتنا خلال فعاليات معرض Metalworking-2023 التقني في موسكو النقاب عن جيل جديد من الروبوتات والآلات الذاتية التحكم والمخصصة للصناعات الدقيقة، ومنها آلات لقص وصقل المعادن مثل (STSH ECO) و1000VBFL و1750F-2D-2".

وأشار البيان إلى أن (STSH ECO) هي عبارة عن آلة روبوتية لصقل وقص المعادن مزودة برؤوس مصنوعة من الألماس، ومجهزة بذراع روبوتية وبرمجيات تساعدها على العمل بشكل مستقل دون تدخل بشري، وأن هذه الآلة ستقلل من كلفة الإنتاج الصناعي وتمكن المصانع والورش من العمل والإنتاج في أيام العطل.

أما آلة 1000VBFL فقد طورتها الشركة لتصنيع الأجزاء المعدنية المعقدة مثل شفرات مراوح المحركات التوربينية، وتتمتع بدقة عالية إذ لا تتجاوز نسبة الخطأ فيها 5 ميكرون.

وحول الموضوع قال المدير العام لشركة "STAN"، بوريس بوغاتيريوف: "هدفنا الرئيسي خلال العامين المقبلين هو زيادة إنتاج المعدات العالية الدقة، وهذا سيلبي الاحتياجات المزايدة لمثل هذه الآلات في السوق الروسية".