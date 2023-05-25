وزير الأوقاف يختتم زيارته للمحافظات الجنوبية اليوم بعدد من اللقاءات

اختتم الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية والوفد المرافق له، اليوم الخميس، زيارته للمحافظات الجنوبية بزيارة ذوي الاحتياجات الخاصة من عائله نبهان التي دمر الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في العدوان الأخير على بيت لاهيا بقطاع غزة.

واعلن وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري، وبناء على تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه عن التبرع بتكلفة استئجار بيت لمدة عام لهم مقدمه من صندوق الزكاة الفلسطيني.

بدوره شكر اللواء صلاح أبو ورده محافظ شمال غزة سيادة الرئيس ودوله رئيس الوزراء على دعمهم المتواصل والمستمر لأهلنا في المحافظات الجنوبية خاصة أصحاب الاحتياجات الخاصة كما شكر وزير الأوقاف على زيارته الإنسانية لتلك العائلة.

كما زار وزير الأوقاف والشؤون الدينية والوفد المرافق ومحافظ شمال غزة كليه الدعوة الإسلامية فرع الشمال تفقد خلالها عمليه سير الامتحانات النهائية.

واختتم الشيخ البكري والوفد المرافق له سلسله زيارته بزيارة مديريه أوقاف شمال غزة التقى خلالها بالعالمين بالمديرية.