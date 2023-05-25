الوزير البكري لـ"فلسطين اليوم": انهينا كافة ترتيبات موسم الحج والقافلة الأولى ستخرج يوم 12 يونيو من قطاع غزة

أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حاتم البكري، اليوم الخميس25/5/2023م، أن وزارته انهت كافة الترتيبات لإتمام خروج حجاج فلسطين من المحافظات الشمالية والجنوبية.

وقال الوزير البكري خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن الوزارة انهت كافة الترتيبات المتعلقة بموسم الحج لهذا العام 2023م، في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وأي عقبات محتملة ستعمل الوزارة على انهائها في الأيام المقبلة".

وبشأن البعثة الإدارية والارشادية، أشار وزير الأوقاف، إلى أنه صادق بعد نقاش معمق على البعثة الإدارية المرافقة للحجاج، أما البعثة الإرشادية فستتكون من المرشدين الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج في المرحلة السابقة، بالإضافة لمرشدين سابقين.

"أما البعثة الطبية فقد تم الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بها، كما تم الانتهاء من البعثة الإعلامية التي سترافق الحجاج والبعثة الإدارية وهي على جهوزية تامة"، بحسب الوزير البكري.

وحول موعد انطلاق قافلة حجاج فلسطين الأولى، أكد وزير الأوقاف أن قافلة الحجاج الأولى لدولة فلسطين ستخرج من قطاع غزة يوم الإثنين 12/6/2023م، عبر معبر رفح البري، وبعد ذلك سيكون خروج قوافل الحج على التوالي أيام 13-14-15يونيو.

وفي الضفة الغربية، بين الوزير أن الترتيبات الخاصة بموعد انطلاق قافلة حجاج الضفة لم يتم الانتهاء منها بعد، لعدة أسباب أبرزها، طريقة السفر بخلاف قطاع غزة التي يحتاج وقت أكثر من الضفة الغربية.

وفيما يخص مكرمة الشهداء، لفت إلى أن المكرمة تم الانتهاء من ترتيباتها وسيتم خروج ألف أسرة بالتساوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بواقع 500أسرة شهيد، مبيناً أن موعد انطلاق قافلة مكرمة الشهداء لم يحدد بعد لارتباطه ببرنامج تحدده وزارة الحج السعودية ونحن ملتزمون بذلك.