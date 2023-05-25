هيئة قناة السويس تنجح بتعويم سفينة تعطّلت في الممر الملاحي

نجحت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الخميس 25-5-2023، في تعويم وقطر سفينة بضائع، تعطلت أثناء عبورها الممر الملاحي الدولي، من دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة.

وقالت الهيئة في بيان لها: "أعمال الإنقاذ البحري، نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع "تشي هاي تونغ 23"، خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب".

وبحسب بيان الهيئة، فقد تم الدفع، بـ"ثلاث قاطرات لقطر السفينة وفريق للإنقاذ البحري".

وأضافت الهيئة: "إن السفينة التي تحمل علم هونغ كونغ، ويبلغ طولها 190 مترا وعرضها 32 مترا، وحمولتها 34 ألف طن، كانت متوجهة من السعودية إلى مصر".

ويُشار إلى أن قناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، من أهم طرق الملاحة البحرية في العالم، إذ تمرّ عبرها 10 بالمئة من التجارة البحرية الدولية.

جدير ذكره أنه في عام 2021، أثار جنوح سفينة لأيام عدة في القناة، اهتماما إعلاميا كبيرا، بعد أن أدت الحادثة إلى تعليق حركة الملاحة.