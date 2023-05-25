إدارة سجون الاحتلال تجدد عزل الأسير سعدات لأسبوع وتحرمه من الزيارة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:53 م
25 مايو 2023
أحمد سعدات
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أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، جددت العزل الانفرادي لمدة أسبوع للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وحرمانه من الزيارة لمدة شهر، كإجراء انتقامي على خلفية نشره مقالا سياسيا.

وقالت الهيئة والنادي في بيان، اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في إطار إجراءات إدارة سجون الاحتلال الانتقامية، رغم قرار إنهاء عزل سعدات إلى جانب رفيقيه عاهد أبو غلمي، ووليد حناتشة، مضيفا أنه وفي ضوء هذا الإجراء الانتقامي الخطير بحق القائد سعدات، فإن أسرى الجبهة الشعبية يستعدون لاتخاذ خطوات احتجاجية بمساندة الفصائل كافة.

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