صحيفة عبرية: استعدادات في جيش الاحتلال على الجبهة الشمالية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 25-5-2023، بأن مسؤولون كبار في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أجروا محادثات مغلقة في الأيام الأخيرة حول إمكانية حدوث ما أسمته بـ" تدهور أمني" على الجبهة الشمالية.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤولين كبار في الجيش وجود محادثات حول إمكانية الوصول لتصعيد أمني على "الجبهة الشمالية" مع لبنان. بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن أعضاء المجلس الوزراي السياسي الأمني المصغر "الكابينت" سيجتمعون في الأيام المقبلة، مرجحة أن يكون الاجتماع خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة «متعمقة» بقضايا الساحة الشمالية. على حد قولها.

من جانبه، قال مسؤول سياسي "إسرائيلي" رفيع: "إنه لا يوجد تغيير في الوضع، وأن اللقاءات التي عقدت ضمن مؤتمر "هرتسيليا" والتي عرضت اطلاعاً من قادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" هي ما أثارت الشعور بأن الوضع قد يذهب للتدهور".

جدير ذكره أن هذه التطورات تأتي على خلفية تبادل التصريحات بين كل من كيان الاحتلال "الإسرائيلي" وإيران حول احتمال اندلاع تصعيد عسكري.