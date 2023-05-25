القيادي شهاب : المقاومة اللبنانية كانت ولا زالت تقف بجانب الشعب الفلسطيني ومقاومته

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، اليوم الخميس 25/5/2023، أن انتصار المقاومة في لبنان تحقق بفعل سنوات من الجهاد والصبر، معرباً عن تهانيه للبنان ومقاومته وحزب الله بعيد المقاومة والتحرير.

وقال شهاب في بيان صحفي :" نهنئ لبنان ومقاومته والأخوة في حزب الله بعيد المقاومة والتحرير الذي يوافق الـ 25 من مايو/آيار من كل عام، وهو اليوم الذي حققت فيه المقاومة في لبنان نصراً حاسماً على العدو الصهيوني الذي خرج مهزوماً تحت جنح الظلام دون قيد أو شرط. "

وأكد شهاب، أن ذكرى تحرير جنوب لبنان ودحر الاحتلال الصهيوني مناسبة عظيمة، سجلت بمداد النور والنصر الذي يمتد إلى كل السنوات التي تلت هذا التحرير الملهم للشعب الفلسطيني ومقاومته التي تسجل اليوم صفحات العز المشرقة في تاريخ أمتنا العربية والإسلامية.

وشدد على أن انتصار المقاومة في لبنان تحقق بفعل سنوات من الجهاد والصبر وبفعل تضحيات كبيرة وعمل دؤوب استطاعت عبره المقاومة قهر الجيش الذي تشكلت صورته على وقع الجرائم والارهاب الذي مارسه جيش العدو منذ احتلال فلسطين.

وبعت بالتحية إلى المقاومة في لبنان التي كانت ولا زالت تقف بجانب الشعب الفلسطيني ومقاومته، قائلاً:"نستحضر مسيرة طويلة من العمل المشترك جنباً إلى جنب في مواجهة العدو والذود عن أمتنا وأرضنا."

وتابع:"نترحم على أروح شهداء المقاومة وفي مقدمتهم السيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية وكل شهداء الشعبين الفلسطيني واللبناني."

وقال :"سنواصل القتال بكل إصرار وثبات، ولن ندخر جهداً في سبيل تعزيز المقاومة وتطوير أداوتها في كل الساحات."