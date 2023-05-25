متى صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر مايو 2023- معلومات جديدة عن صرف المنحة القطرية، معلومات متضاربة حول المنحة القطرية 100 دولار، إذ نشرت وسائل اعلام محلية، أن الاحتلال قرر عدم ادخال أموال المنحة القطرية لأهالي قطاع غزة خاصة بعد التصعيد الأخير، في حين نفت وسائل اعلام محلية تلك الأخبار، جاء النفسي نقلا عن مصادر مطلعة التي أوضحت أيضا أن السبب الحقيقي لتأخير صرف المنحة يعود إلى أسباب فنية فقط وليس لها علاقة بالمنع أو الإيقاف.

هل توقف صرف المنحة القطرية 100 دولار؟

هل توقف صرف المنحة القطرية 100 دولار؟ حتى هذه اللحظة لا معلومات رسمية عن موعد صرف المنحة القطرية لأهالي قطاع غزة، خاصة وأن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة غادر القطاع أمس عبر معبر بيت حانون/ ايرز، دون أن يُحدد موعد أو آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 2023، وترفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اخر مستجدات صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 2023.

مستجدات صرف المنحة القطرية 100 دولار

مستجدات صرف المنحة القطرية 100 دولار، لا معلومات رسمية حول صرف المنحة القطرية من عدمها، إذ إن مصادر تقول إن السبب خللا فنياً، وأخرى تقول إنها إسرائيل منعت إدخال بشكل نهائي، وبين هذا وذاك بقيت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة صامتة دون الادلاء بأي تصريح يخص المنحة القطرية، ما يشغل بال المستفيدين منها والذين يبلغ عددهم نحو 100 ألف مستفيد.

ما حقيقة منع إدخال المنحة القطرية 100 دولار

ما حقيقة منع إدخال المنحة القطرية 100 دولار، تصرف المنحة القطرية لأكثر من 100 ألف مستفيد من قطاع غزة، ويتم الأمر بإشراف كامل من الأمم المتحدة، فهي تقدم أولا على ارسال رسائل المنحة القطرية، لتحدد اليوم وتاريخ الصرف للمستفيد، وبعدها بساعات قليلة تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لمعرفة أسماء المستفيدين في حال تأخر وصول رسالة الأمم المتحدة المتعلقة بذلك.