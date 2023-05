ريال مدريد يُعلن عن أولى صفقاته الصيفية

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن أولى صفقات ناديه الصيفية والتي ستدعم خط دفاعه بالأساس بلاعب قديم.

وقال أنشيلوتي: "فران جارسيا ظهير أيسر لديه طاقة كبيرة. سريع جدا بالكرة ويهاجم بشكل جيد جدا. هو لاعب مناسب جدا لريال مدريد، والموسم المقبل سيكون معنا".

وتدرج فران البالغ 23 عاماً، في أكاديمية ريال مدريد طوال 6 سنوات، حتى رحل عن الفريق في 2021 للانضمام لرايو فاييكانو.

ويأتي إعلان كارلو ليؤكد التقارير السابقة التي ربطت اسم جارسيا بناديه السابق خاصة مع امتلاك ريال مدريد لـ 50% من الحقوق التعاقدية للاعب.

وخطف اللاعب الشاب أنظار تشافي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الذي رغب في ضمه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقد يكون انضمام جارسيا لريال مدريد مؤشرا على قرب رحيل فيرلاند ميندي الظهير الأيسر بالنادي الإسباني.

