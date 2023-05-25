بعد تفجير النصيرات: قرارات حكومية بإغلاق 230 نقطة عشوائية و4 محطات رئيسية للغاز

قررت جهات حكومية في قطاع غزة، اليوم الخميس 25/5/2023، سلسلة من الاجراءات الصارمة أعقبت تفجير في نقطة عشوائية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تنفيذاً للتوجيهات الحكومية وبتعليمات من النائب العام، قامت طواقم مشتركة من إدارة السلامة والوقاية بمديرية الدفاع المدني، وإدارة المباحث العامة بالشرطة، والإدارة العامة للبترول، وبالتعاون مع عدد من البلديات، بتكثيف جهود ضبط وإغلاق نقاط الغاز العشوائية.

وأعلنت عن تنفيذ (327) جولة ميدانية في جميع محافظات قطاع غزة، خلال 48 ساعة الماضية.

وقررت إغلاق (230) نقطة عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي في مختلف المحافظات، ومصادرة (35) جهاز تعبئة وتفريغ تم ضبطها في عدد من النقاط العشوائية، وقد صدرت أوامر قبض من قبل النيابة العامة بحق أصحابها.

كما قررت مصادرة (72) أسطوانة غاز حجم كبير سعة (48) كجم من النقاط العشوائية.

كما أغلقت بشكل مؤقت (4) محطات رئيسية تزود النقاط العشوائية بالغاز في محافظتي غزة والوسطى، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

ووفقاً للدفاع المدني، قامت طواقم الإنقاذ والأمن والسلامة بضبط وتفكيك شبكة تمديدات غاز تحت أرضية غير قانونية بأحد المنازل في حي الشجاعية بغزة، تشكل خطراً على حياة المواطنين.

كما جرى توقيف شخص يقوم بتصنيع أجهزة التعبئة والتفريغ وإحالته للنيابة العامة.

وأصيب قبل أيام 4 من طواق م الدفاع المدني، جراء انفجار وقع خلال إطفاء حريق نشب بسبب اشتعال النيران في نقطة غاز عشوائية بمخيم النصيرات وسط القطاع.