أسعار الأضاحي في فلسطين 2023- سعر الاضاحي في غزة 2023، مع بدء العد التنازلي لقدوم عيد الأضحى المبارك 1444- 2023، يبدأ الفلسطينيون في البحث عن أسعار الأضاحي في قطاع غزة الضفة والقدس والداخل الفلسطيني، خاصة عشرات الآلاف يقدمون على التضحية ابتغاء لمرضاة الله سبحانه وتعالى واحياء لسنة النبي إضافة إلى كسب الأجر والثواب العظيمين، وفي كل عام تختلف أسعار الأضحية عن العام الماضي، سواء لحم الخروف أو العجل أو حتى البقرة، وفي هذه المقالة سنرفق لكم أسعار الأضاحي في فلسطين لعام 2023.

سعر الاضاحي في عيد الاضحى في فلسطين 2023

سعر الاضاحي في عيد الاضحى في فلسطين 2023، في تصريح سابق قال المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة م. أدهم البسيوني، اليوم الخميس 25 مايو 2023، إنه من المبكر الحديث عن أسعار الأضاحي تحضيراً لعيد الأضحى المُبارك 1444، موضحاً أن الوزارة تقوم بدورها في متابعة الأسعار لمنع أي استغلال أو احتكار، لكن هناك من وضع أٍعار تقريبية للحوم الخروف والعجل والبقر، ويرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار الأضاحي في فلسطين 2023- سعر الاضاحي في غزة 2023.

اسعار الاضاحي في فلسطين 2023 بالشيكل

اسعار الاضاحي في فلسطين 2023 بالشيكل، ويهتم آلاف الفلسطينيون في التعرف على أسعار الأضاحي في فلسطين لعام 2023، إذ إنه وفق مطلعون فن سعر كيلو لحم الخروف: حوالي 40 شيكلا عن العام الحالي، بينما يبلغ سعر أضحية خروف كامل: في فلسطين حوالي 2500 شيكل، ويبلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم عجل الأضحية: حوالي 24 شيكل عن العام الحالي، إلا إن وزارة الزراعة لم تُحدد أسعار الأضاحي بشكل رسمي حتى اللحظة.

سعر الاضاحي 2023 في قطاع غزة

سعر الاضاحي 2023 في قطاع غزة، وزارة الزراعة نوهت إلى أن الأضاحي متوفرة بجميع أنواعها وجاري ادخال الكميات المطلوبة، وأشارت إلى أنها تخضع للفحص المخبري عند إدخالها لغزة للتأكد من سلامتها من أي امراض، وأضافت أن قطاع غزة استهلك العام الماضي قرابة 18 ألف رأس عجل و22 ألف رأس من الأغنام ونتوقع أن يتم استهلاك نفس الكمية هذا العام أو يزيد قليلاً، مؤكدة أن: "كل ما هو مطلوب لموسم الأضاحي سيتم توفيره بإذن الله".