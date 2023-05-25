القيادي عطايا: المقاومة مستمرة ولن تتخلى عن دورها وواجبها مهما بلغ حجم التضحيات

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وممثلها في لبنان إحسان عطايا، اليوم الخميس 25/5/2023، أن المقاومة مستمرة وأن فصائل المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن دورها وواجبها مهما بلغ حجم التضحيات.

جاءت تصريحات عطايا خلال مؤتمر التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة، بعنوان (صمود محور المقاومة)، في بيروت.

وحيا عطايا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، متمنياً للمؤتمر النجاح والتوفيق.

وقال عطايا :"فلسطين ترسل لكم اليوم رسالةً واضحة، بأنه بات من الممكن كسر الكيان الصهيوني وهزيمته، فمن تاريخ 25 أيار/ مايو عام 2000 مسيرة طويلة وحافلة من المقاومة والانجازات، بدأت ولن تتوقف عند معركة (ثأر الأحرار).

وتابع: رسالة فلسطين إليكم وعبركم، بأن المقاومة مستمرة، وأن فصائل المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن دورها وواجبها مهما بلغ حجم التضحيات، والمقاومون يقدمون أرواحهم على طريق القدس وفلسطين.. الشهداء عنوان كرامة الأمة وانتصارها."

وأضاف:" من إيران إلى فلسطين مروراً بالعراق بحشده وكل قواه، وسورية الصمود التي فتحت قلبها وجغرافيتها للمقاومة، ولبنان المقاوم، واليمن السعيد، وكل شعوب العالم المؤيدة لفلسطين. محور المقاومة سيبقى متجذراً وصولاً إلى النصر والتحرير إن شاء الله."

ودعا عطايا الجميع للاحتفال بالانتصار الكبير على أرض فلسطين في باحات الأقصى، وكنيسة القيامة.