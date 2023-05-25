حماس: اقتحام قطعان المستوطنين للأقصى استكمالٌ للحرب الدينية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس 25/5/2023، أن اقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى وتأديتهم لأول مرة صلوات يهودية علنية، يأتي استكمالاً للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال الصهيوني ومحاولاته تهويد المسجد الأقصى.

وشدد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، على أن الإجراءات التهويدية المتسارعة لحكومة الاحتلال في المسجد الأقصى لن تمنح الاحتلال أي شرعية أو تغير من الوقع شيئاً وسيستمر شعبنا في دفاعه عن المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال.

واقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وواصل المستوطنون اقتحام الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، فيما تولى هو تقديم شروحات حول "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوساً تلمودية عند الأبواب وفي الساحات.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية وضيقت على الداخلين إلى المسجد، لتأمين اقتحامات المستوطنين.