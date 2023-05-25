الجهاد تُكرم قعدان بعد انتهاء خدمته كمعلم وتطمئن على الحاج المغير في جنين

قدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية، خالص التهاني والتبريكات للمجاهد محمود قعدان "أبو أحمد"، بمناسبة إنهاء خدمته كمعلم للأجيال في بلدة عرابة قضاء جنين المحتلة.

فقد زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي منزل الأستاذ المحرر أبو أحمد قعدان، وتقديم درع تكريم تقديراً لجهوده المبذولة طوال 28 عاماً في تعليم الأجيال، بمدرسة الشهيد أبو جهاد الثانوية في بلدة عرابة.

والأستاذ قعدان هو أسير محرر أمضى 12 عاماً في سجون الاحتلال على عدة فترات، كما تعرض للاعتقال السياسي في سجون السلطة الفلسطينية عام 2015م، وهو شقيق القيادي المجاهد طارق قعدان والقيادية المجاهدة منى قعدان.

وفي سياق منفصل، زار وفد حركة الجهاد الإسلامي منزل الحاج جمعة مغير والد الأسير القائد نبيل مغير في بلدة عرابة، بعد خروجه من المستشفى، للاطمئنان عليه إثر تعرضه لوعكة صحية ألمت به مؤخراً.

والأسير نبيل جمعة مغير (42 عاماً) تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال في 31-10-2001م، وحكم عليه بالسجن 24 عامًا و4 شهور، بتهمة الانتماء لسرايا القدس والمشاركة في عمليات مقاومة ضد قوات الاحتلال، وعضو الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في الدورة السابقة.

وتأتي هذه الزيارات التي تنظمها حركة الجهاد الإسلامي على مستوى الضفة المحتلة، في إطار الدعم والتواصل مع أبناء الشعب الفلسطيني وذوي الشهداء والأسرى والمحررين، والوفاء لتضحياتهم المبذولة على طريق حريتنا وكرامتنا.