حقيقة إقامة حفل زفاف للأمير الحسين بن عبد الله في إيطاليا- لازالت المملكة الأردنية الهاشمية في طور الاحتفالات بزفاف الأميرة الحسين بن عبد الله، وكثرت الأحاديث والأقاويل بشأن ذلك، وآخرها التحضير لزفاف في جزيرة ايطالية، وقد علق مصدر في الديوان الملكي الهاشمي في الأردن، على أنباء تداولتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية، بشأن تحضيرات لحفل في جزيرة سردينيا الإيطالية، له علاقة بزواج ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني، على الآنسة رجوة خالد آل السيف، في عمان في 1 حزيران 2023.

حقيقة إقامة حفل زفاف للأمير الحسين بن عبد الله في إيطاليا

ونفى المصدر، صحة تلك المعلومات، وقال: "تداولت بعض وسائل الإعلام الأجنبية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية معلومات خاطئة، تحدثت فيها عن تحضيرات جارية لحفل سيقام في جزيرة سردينيا الإيطالية بمناسبة زواج ولي العهد".

جميع الاحتفالات في الأردن

وأكد المصدر، أن مراسم عقد قران الامير الحسين بن عبد الله الثاني، على الآنسة رجوة خالد آل السيف وجميع الاحتفالات المرتبطة بهذه المناسبة ستقام داخل الأردن حصريا، وأنه ليست هناك نية لإقامة أي منها خارج المملكة

زفاف ولي عهد الاردن الأمير الحسين

وكانت وسائل إعلام إيطالية، قد تحدثت عن استعدادات لإحياء حفل آخر بمناسبة الزفاف الملكي في إيطاليا، إذ نقلت صحيفة “Corriere della Sera” في نسختها الرقمية، أنه يتم إنشاء هيكل بعرض 70 مترًا وارتفاع 15 مترًا وعمق 30 لتثبيته جيّدًا.

وزعمت الصحيفة الإيطالية، أن هذا البناء الذي تمّ تشييده خصّيصًا لحفل الزفاف، يمكن رؤيته على ساحل الزمرد في سردينيا، أمام جزيرة تافولارا.

تفاصيل حفل زفاف ولي العهد

وفيما يتعلق بتفاصيل الحفل المنتظر في الأردن؛ أكد مقربون من القصر الملكي، أن حفل زواج ولي العهد سيحضره زعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية مرموقة.

وسيتم عقد فعاليات رئيسية في قصر زهران في العاصمة عمّان، والذي شهد العديد من الأعراس الملكية، من أبرزها حفل زفاف الملك عبد الله الثاني، والملكة رانيا العبد الله عام 1993.

وتحرص العائلة المالكة في الأردن على الاحتفال بالزواج بطريقة تنسجم مع عادات وتقاليد المجتمع الأردني، فحفل زواج الأميرة إيمان بنت العاهل الأردني على الشاب جميل ألكسندر ترميوتس في مارس الماضي كان مناسبة هامة وتم تنظيمها بشكل رائع.

وفي إطار التحضيرات التي يقوم بها الديوان الملكي الأردني لمراسم حفل الزفاف، تعمل المؤسسات الرسمية على ترتيب احتفالات شعبية لأهالي المحافظات بالتزامن مع مراسم حفل الزفاف الملكي الذي سيتم نقل أحداثه مباشرة عبر الفضائيات، وشاشات عامة في مواقع الاحتفالات بالمحافظات.