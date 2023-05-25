الصحة بغزة تعلن مواعيد ومراكز تطعيم الحجاج

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:52 ص
25 مايو 2023
تطعيم حجاج
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس 25/5/2023، عن نيتها البدء بفتح مراكز التطعيم لحجاج بيت الله الحرام لبدء حملة التطعيم لهذا العام.

وأفادت الوزارة، أن التطعيم سيجري في 6 مراكز حسب محافظات قطاع غزة، حيث  تبدأ الحملة يوم الأحد القادم ٢٠٢٣/٥/٢٨ ، حتى يوم الخميس ٢٠٢٣/٦/١ ، خلال أوقات الدوام الرسمي.

أسماء المراكز هي:

محافظة غزة

مركز الشاطئ - مركز صحي مسقط الشجاعية

حافظة الشمال مركز صحي جميله العلمي

محافظة الوسطى

مركز صحي دير البلح

محافظة خانيونس

مركز صحي شهداء خانيونس

محافظة رفح

مركز صحي شهداء رفح

WhatsApp Image 2023-05-25 at 10.58.31 AM.jpeg
 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات