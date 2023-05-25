الصحة بغزة تعلن مواعيد ومراكز تطعيم الحجاج

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس 25/5/2023، عن نيتها البدء بفتح مراكز التطعيم لحجاج بيت الله الحرام لبدء حملة التطعيم لهذا العام.
وأفادت الوزارة، أن التطعيم سيجري في 6 مراكز حسب محافظات قطاع غزة، حيث تبدأ الحملة يوم الأحد القادم ٢٠٢٣/٥/٢٨ ، حتى يوم الخميس ٢٠٢٣/٦/١ ، خلال أوقات الدوام الرسمي.
أسماء المراكز هي:
محافظة غزة
مركز الشاطئ - مركز صحي مسقط الشجاعية
حافظة الشمال مركز صحي جميله العلمي
محافظة الوسطى
مركز صحي دير البلح
محافظة خانيونس
مركز صحي شهداء خانيونس
محافظة رفح
مركز صحي شهداء رفح