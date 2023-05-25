أبو مجاهد: انتصار "حزب الله" على العدو نقطة تحول كبيرة عمّقت المأزق الوجودي له

هنأ مسؤول الإعلام بلجان المقاومة في فلسطين محمد البريم "أبو مجاهد" اليوم الخميس 25 مايو 2023، الشعب اللبناني، والمقاومة الإسلامية في حزب الله بالذكرى الـ "23" لعيد المقاومة والتحرير " والانتصار الكبير على العدو الصهيوني.

وأكد البريم في تصريح صحفي، أنّ انتصار المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان على العدو الصهيوني نقطة تحوّل كبيرة عمقت المأزق الوجودي للكيان الذي يدرك أن انكساره وزواله قادم.

وأشار إلى أن المناورة العسكرية التي نفذتها المقاومة الإسلامية في حزب الله تحت عنوان "سنعبر" حملت رسائل بالنار والبارود للعدو الصهيوني وإعلان للجهوزية والاستعداد الدائمين لمواجهة أي عدوان او حماقة صهيونية وللدفاع عن المسجد الأقصى وأن السلاح سيبقى حاضراً.

وقال: "انتصار المقاومة الإسلامية في لبنان عام 2000 لا زال حاضراً في ذاكرة شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة وسيظل هذا الانتصار نبراسا ووقودا لمعركة التحرير ضد العدو الصهيوني واجتثاثه من أرضنا الفلسطينية".