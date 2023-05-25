الزراعة بغزة: الأضاحي متوفرة بجميع أنواعها ومن المبكر الحديث عن أسعارها

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة م. أدهم البسيوني، اليوم الخميس 25 مايو 2023، إنه من المبكر الحديث عن أسعار الأضاحي تحضيراً لعيد الأضحى المُبارك 1444، موضحاً أن الوزارة تقوم بدورها في متابعة الأسعار لمنع أي استغلال أو احتكار.

وبيّن البسيوني في تصريح لـ "إذاعة الأقصى"، أن الأضاحي متوفرة بجميع أنواعها وجاري ادخال الكميات المطلوبة، مشيراً إلى أنها تخضع للفحص المخبري عند إدخالها لغزة للتأكد من سلامتها من أي امراض.

وأضاف، أن قطاع غزة استهلك العام الماضي قرابة 18 ألف رأس عجل و22 ألف رأس من الأغنام ونتوقع أن يتم استهلاك نفس الكمية هذا العام أو يزيد قليلاً، مؤكداً: "كل ما هو مطلوب لموسم الأضاحي سيتم توفيره بإذن الله".

ونوه إلى أن هناك لجان شكلت لتهيئة المسالخ بما يتلاءم مع الشروط الصحية لمنع أي تجاوزات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ويتحضر المسلمون في قطاع غزة لحجز الأضاحي استعداداً لنحرها أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023- 1444 هـ.