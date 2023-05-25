هيئة الأسرى : الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال تعكس حقيقة التطرف المتصاعد

أعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن قلقها من استمرار الهجمة الشرسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والذي يعكس حقيقة التطرف الصهيوني ، والذي يرافق تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة منذ بدايتها ، الداعية علنا للانتقام بحق الشعب الفلسطيني ومناضليها وأسراها .

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس: إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في مخيم عقبة جبر/أريحا طالت حصيلتها عشرات المواطنين، حيث لم يسلم المعتقلين من الاعتداء المباشر عليهم سواء بالضرب أو باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق وإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمطاط، بالإضافة إلى التنكيل من اللحظات الأولى لاعتقالهم.

وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيون خلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم والتنكيل بهم من قبل جيش الاحتلال، وتوفير الحماية لهم.