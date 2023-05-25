بالفيديو انتر ميلان يُحقق لقب كأس إيطاليا على حساب فيورنتينا

حقق نادي انتر ميلان لقب بطل مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، على حساب فريق فيورنتينا، بعد فوزه عليه (2-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما ليلة أمس بالعاصمة روما.

وسجل مهاجم فيورنتينا الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس هدفاً مبكراً في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة ليضع فريقه في المقدمة، قبل أن يرد نظيره انتر ميلان الصاع صاعين بفضل مهاجمه الأرجنتيني الآخر لاوتارو مارتينيز الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (29، و37) من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة روما.

واحتفظ فريق انتر ميلان بلقب بطل كأس إيطاليا ليرفع رصيده على 9 ألقاب في تاريخه، معادلا رقم نادي روما صاحب المركز الثاني، بينما يحمل فريق يوفنتوس الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 لقباً.

بينما رفع نادي فيورنتينا كأس إيطاليا ست مرات في تاريخه من قبل، آخرها في الموسم (2000-2001)