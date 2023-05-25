بالفيديو عشية "عيد الأسابيع".. قوات الاحتلال تمنع المصلين والمُرابطين من دخول الأقصى

اتخذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 25 مايو 2023، إجراءات مُشددة في باحات المسجد الأقصى المُبارك عشية ما يُسمى بـ "عيد الأسابيع".

وأفادت مصدر مقدسية، بأن قوات الاحتلال عرقلت دخول المرابطين للمسجد الأقصى، بينما انتشرت وسط إجراءات مشددة في باحاته عشية ما يسمى "عيد الأسابيع".

وأظهر مقطع فيديو، بأن المصلين أدوا الفجر عند أقرب نقطة، بعد منعهم من دخول باحات المسجد الأقصى المبارك

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك يوميا، ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.