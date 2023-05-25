وفيات ومفقودون إثر غرق سفينة صينية في المحيط الهندي

لقي 7 أشخاص مصرعهم حتى اللحظة، إثر غرق سفينة صيد صينية في وقت متأخر من ليلة أمس بعد انقلابها في المحيط الهندي.

وقالت وزارة النقل والمواصلات الصينية: إن السفينة المنكوبة غرقت في الساعة 2:12 صباح يوم الأربعاء، عند التقاء خط العرض 5 درجات و47.939 دقيقة جنوبا وخط الطول 77 درجة و46.315 دقيقة شرقا.

وأوضحت الوزارة، أن السفينة غرقت في مياه يبلغ عمقها حوالي 5000 متر، ونجحت السلطات حتى الساعة 11:00 صباح أمس الأربعاء، في انتشال سبع جثث خلال عملية البحث والإنقاذ، فيما لم يتم العثور على ناجين.

يشار إلى أن السفينة المنكوبة "لوبنغ يوانيوي 028" كانت تحمل على متنها 39 من أفراد الطاقم، منهم 17 بحاراً صينياً و17 إندونيسيا وخمسة بحارة من الفلبين، ووقع الحادث في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم 16 مايو الجاري.

وكانت السفينة المنكوبة قد أبحرت من كيب تاون بجنوب أفريقيا في 5 مايو الجاري في طريقها إلى بوسان بكوريا الجنوبية، وفقًا لموقع التتبع مارين ترافيك، الذي حدد موقع السفينة آخر مرة في 10 من مايو الجاري جنوب شرق جزيرة ريونيون في المحيط الهندي.