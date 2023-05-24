محدث بالفيديو والصور إصابات خلال اقتحـام قـوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وسط اشتباك مسلح بين مقاومين وجيش الاحتلال في المخيم.

وحسب المصادر ذاتها، فقد داهمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المخيم، مشيرة إلى وقوع عدة إصابات برصاص الاحتلال، تزامنًا مع فرض حصار كامل على المخيم وإغلاق مداخله الرئيسية والفرعية

وأكدت المصادر، وصول إصابتين إلى مستشفى أريحا الحكومي جراء عدوان الاحتلال على مخيم عقبة جبر.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من داخل منزل حاصره لدقائق في مخيم عقبة جبر بأريحا الذي اقتحمه وسط مواجهات عنيفة مع الشبان.

واضافت المصادر، أن جرافات تابعة للاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر بأريحا، برفقة تعزيزات عسكرية، مشيرة إلى أن الجرافات أغلقت بالسواتر الترابية عدة طرق مؤدية لمخيم عقبة جبر.

وذكرت اذاعة جيش الاحتلال، أن قوات الجيش داهمت مخيم عقبة جبر بأريحا بزعم البحث عن أسلحة، مشيرة إلى وقوع تبادل لإطلاق النار أصيب على إثرها فلسطينيين إثنين.

ووفق المصادر المحلية، فقد منعت قوات الاحتلال وصول الاسعافات إلى المصابين جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على المواطنين في المخيم.

وأكد الهلال الاحمر، في تصريح مقتضب، أن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الوصول لاصابات داخل مخيم عقبة جبر في اريحا. كما منعت قوات الاحتلال الصحافيين من تغطية الأحداث في مخيم عقبة جبر، ويقوم باحتجازهم داخل مركبتهم وتمنع نزولهم. إلى ذلك، قالت القناة 14 العبرية، إن وحدة دوفدفان وماجلان وأقوز وبقاع ليفيا يشاركون في عملية واسعة النطاق في عش "المقاومة" في مخيم عقبة جبر بمنطقة أريحا ، للقبض على عدد كبير من المطلوبين. على حد زعمها.



