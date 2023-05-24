سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 25 مايو 2023 في السوق السوداء، تواصل الليرة اللبنانية انخفاضا أمام الدولار الأمريكي إذ وصلت لأدنى مستويات تاريخية وهو ما يؤكد انهيار الاقتصاد والعملة اللبنانية، هذه المعطيات تؤدي إلى البحث الدائم عن سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، إذ يبحث اللبنانيون الآن عن سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 25 مايو 2023 في السوق السوداء والبنوك الرسمية في لبنان، وهو ما سنرفقه لكم في هذه المقالة.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء اليوم الخميس، هناك فرق في سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء والبنوك الرسمية في لبنان، وفي هذه المقالة ستوافيكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بتفاصيل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية في السوق المحلية والسوق السوداء والبنوك الرسمية، لأن الأسعار تختلف من مكان إلى آخر، إذ أظهرت لنا شاشات التداول أن سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء صعد إلى مستوى 94.400 ألف ليرة للشراء و94.600 ألف ليرة للبيع مقابل 94.300 ألف ليرة للشراء و94.500 ألف ليرة للبيع أمس.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس، وفي المجمل ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات اليوم الخميس 25 مايو 2023، بالتوازي مع ملاحقات لاعتقال حاكم مصرف لبنان المتهم بالفساد، وحاكم مصرف لبنان المركزي وشقيقه ملاحقان في اتهامات باختلاسات من المال العام وغسل أموال بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار، وهو ما أثر على سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات صباح اليوم الخميس.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة، حافظ سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.300 ألف ليرة لبنانية وسط نشاط للتعاملات بقيمة 108.5 مليون دولار وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي، وبهذا القدر انتهينا من نشر مقالة حملت عنوان: سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 25 مايو 2023 في السوق السوداء.