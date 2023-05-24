هل توقف صرف المنحة القطرية 100 دولار.. حقيقة إيقاف المنحة القطرية 100 دولار في غزة، قالت مصادر محلية، إن السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة غادر القطاع عبر معبر بيت حانون إيرز دون أن يصرف المنحة القطرية 100 دولار لأهالي قطاع غزة، وهو ما أثار قلق وشكوك المستفيدين منها، خاصة بعد أن انتشرت معلومات غير مؤكدة عن توقف صرف المنحة القطرية بشكل نهائي لذا بات الجميع يتساءل عن حقيقة توقف صرف 100 دولار بشكل نهائي.

حقيقة إيقاف صرف المنحة القطرية 100 دولار

حقيقة إيقاف صرف المنحة القطرية 100 دولار، أمس انتشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد كبير من المواقع الإخبارية المحية يفيد بأن إسرائيل منعت إدخال المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة، وهو ما أثار قلق وخشية المستفيدين منها كونها مصدر دخل وحيد لهم، وما زاد الطين بلة هو مغادر السفير محمد العمادي قطاع غزة دون أن يعلن عن موعد وآلية صرف المنحة القطرية لشهر مايو الأمر الذي اثار امتعاض الأسر المتعففة المدرجة على كشوفات المنحة القطرية 100 دولار.

حقيقة منع إدخال المنحة القطرية 100 دولار لغزة

حقيقة منع إدخال المنحة القطرية 100 دولار لغزة، ذكرت يوم أمس الثلاثاء وسائل اعلام كثيرة أن الاحتلال “الإسرائيلي” قرر منع إدخال المنحة القطرية 100 دولار لقطاع غزة، لكن خرجت أنباء اليوم تفند تلك الأخبار، وأفادت بأن كل الأنباء التي يتم تداولها إعلاميا حول المنحة القطرية ومنعها، هي مجرد إشاعات غير صحيحة، موضحة أنه لا معلومات ولم نبلغ بشيء حتى اللحظة بخصوص إدخال وموعد صرف المنحة القطرية للمستفيدين منها في قطاع غزة، وستوافيكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بتفاصيل ومستجدات منع أو صرف المنحة القطرية 100 دولار.

ما حقيقة منع إدخال المنحة القطرية 100 دولار

ما حقيقة منع إدخال المنحة القطرية 100 دولار، تصرف المنحة القطرية لأكثر من 100 ألف مستفيد من قطاع غزة، ويتم الأمر بإشراف كامل من الأمم المتحدة، فهي تقدم أولا على ارسال رسائل المنحة القطرية، لتحدد اليوم وتاريخ الصرف للمستفيد، وبعدها بساعات قليلة تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لمعرفة أسماء المستفيدين في حال تأخر وصول رسالة الأمم المتحدة المتعلقة بذلك.