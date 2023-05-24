بالفيديو حريق ضخم يلتهم جامعة المشرق في السودان

وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حريقا ضخما التهم جامعة المشرق بشارع الإنقاذ في العاصمة السودانية الخرطوم.

وتظهر في الفيديو المتداول ألسنة النار وهي تلتهم مباني تابعة للجامعة، دون معرفة أسباب الحريق. وتقع الجامعة في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة الخرطوم بحري.

وجامعة المشرق، هي جامعة سودانية خاصة تقع في الخرطوم، وتأسست عام 2003 باسم "كلية المشرق للعلوم والتكنولوجيا". والجامعة مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية، وتتضمن كليات كبيرة مثل الطب والهندسة والإدارة المعلوماتية والاقتصاد.

ويأتي ذلك وسط هدوء حذر يخيم على الأجواء السودانية، حيث دخلت هدنة حيز التنفيذ يوم الاثنين، ومن المقرر أن تستمر أسبوعا مع بداية وصفت بالهشة، إذ أفاد شهود في العاصمة الخرطوم بتحليق مقاتلات في سماء المدينة واستمرار المواجهات في بعض المناطق.