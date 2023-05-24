 دعوات للحشد والرباط بالمسجد الأقصى اعتبارًا من فجر يوم غدٍ الخميس

انطلقت دعوات مقدسية، مساء اليوم الأربعاء، للحشد والرباط في المسجد الأقصى اعتبارًا من فجر يوم غدٍ الخميس لحماية الأقصى من اقتحامات المستوطنين.

كما انطلقت دعوات فلسطينية لأداء صلاة فجر يوم الجمعة القادم 26 من مايو، في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم فيه؛ لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه. وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، وشد الرحال إليه من الضفة والقدس والداخل المحتل.

وشددت على أهمية الرباط للتصدي لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم، ومواجهة القيود المشددة على دخول المصلين. وتستعد ما تسمى بـ "جماعات الهيكل"، لاقتحام المسجد المبارك غدًا الخميس، إحياء لما يسمى "عيد الأسابيع" اليهودي، وسط دعوات مقدسية واسعة للتصدي لمخططاتهم.

وانطلقت دعوات مقدسة للاعتكاف في المسجد الأقصى غدا الخميس؛ للوقوف في وجه دعوات ما تسمى بـ "جماعات الهيكل"، لاقتحام المسجد المبارك فيما يسمى "عيد الأسابيع" اليهودي.