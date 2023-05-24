مقتل شاب عربي من عكا طعنا في دبي واعتقال مشتبهين من البلاد

قُتل الشاب غسان شمسية، يبلغ من العمر (30) عامًا، من مدينة عكا إثر تعرضه لجريمة طعن اقترفت في دبي، اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن القتيل تعرض للطعن خلال تواجده في موقف للسيارات.

وقال أحد أقرباء الضحية، إن "الضحية توجه إلى دبي قبل عدة أيام وقد تلقينا نبأ مقتله كالصاعقة، ونحن الآن بتواصل مع الجهات المعنية من أجل استرداد جثمانه".

ولم تعرف خلفية الجريمة بعد فيما باشرت الشرطة في دبي التحقيق في ملابساتها.

وأفادت شرطة دبي في تغريدة لها على "تويتر" أنه "جرى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من ذات الجنسية".

وأضافت أنه "سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وجاء عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تبلغت بالجريمة، فيما يتم التحقيق في ملابساتها من قبل السلطات المحلية.