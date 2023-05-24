الرابطة الإسلامية تهنئ بنجاح انتخابات مجلس طلبة بيرزيت

باركت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لجموع الطلبة وجامعة بيرزيت ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجامعة والعاملين فيها، والكتل والأطر الطلابية كافة، نجاح العرس الانتخابي لمجلس الطلبة الذي جرى اليوم الأربعاء.

وقالت في بيان: "إننا في الرابطة الإسلامية إذ نبارك هذا النجاح الانتخابي لنتقدم بخالص التهاني والتبريكات من الأخوة في كتلة الوفاء الإسلامية على فوزهم وحصولهم على أغلبية مقاعد مجلس الطلبة، كما نبارك لكتلة الشهيد ياسر عرفات وكتلة القطب الطلابي الديمقراطي وكتلة اليسار الموحد على مشاركتهم الفاعلة في هذه الانتخابات.".

وأَافت: "أن هذا النجاح هو بمثابة رافعة للحركة الطلابية ولشعبنا الفلسطيني الصامد، وتحدياً لكل محاولات العدو الفاشلة في استهداف الطلبة والنشطاء وتعطيل العمل الطلابي في جامعات الضفة المحتلة من خلال سياسة الملاحقة والاعتقال".

ودعت إلى ضرورة الحفاظ على هذا الانجاز الطلابي على طريق بناء علاقة متينة ومد جسور الثقة والتعاون بين إدارة المؤسسات التعليمية والكتل الطلابية، لما فيه خدمة الطلبة ورسالة الجامعة التي تمثل نموذجاً وطنياً يتوجب الحفاظ عليه.

وجددت الدعوة إلى رحاب جامعة بيرزيت وأن موقفنا الثابت في دعم الحركة الطلابية والعمل الجماعي الهادف وتعزيز روح المشاركة بين الطلبة كافة، ونشيد بجهود كوادر وأبناء الرابطة الإسلامية بما قدموه من صورة وطنية تليق بتضحيات وقيم شعبنا الأصيل.