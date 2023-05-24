كتيبة جنين: مجاهدونا استهدفوا قوات الاحتلال على "حاجز سالم" وانسحبوا بسلام

أكدت سرايا القدس- كتيبة جنين، إن مجاهديها تمكنوا مساء اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، من خوض اشتباكات مُسلحة مع قوات الاحتلال على حاجز "سالم" العسكري وامطروها بالرصاص وتمكنوا من الانسحاب بسلام.

نص البلاغ العسكري كاملاً كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

(وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة جنين

بعون الله وقوته تمكنت احدى مجموعات كتيبة جنين في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء تمكن مجاهدونا من خوض اشتباك مع قوات الاحتلال على حاجز سالم الاحتلالي واستهدفوهم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص وتمكن مجاهدونا من الانسحاب من المكان بسلام.

وانه لجهاد نصر او استشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين

الأربعاء 24/5/2023