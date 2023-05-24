د. القططي: الجهاد الإسلامي كلمة السر وراء صمود سرايا القدس بمعركة "ثأر الأحرار"

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. وليد القططي، على أن سرايا القدس كانت بطلة معركة ثأر الاحرار ورأس حربتها.

وأوضح الدكتور القططي في كلمة له خلال ندوة سياسية عقدتها الحركة بغزة حول نتائج وتداعيات معركة "ثأر الأحرار"، أن الجهاد الإسلامي كلمة السر وراء صمود سرايا القدس حتى آخر لحظة بالمعركة و بعدها.

وأكد القططي خلال حديثه على أن المنظومة العسكرية التي بنتها سرايا القدس جماعية ومتكاملة، وأن الإرادة الشعبية الواعية التي يمتلكها مقاتلو السرايا إرادة صلبة لا تنكسر.

وتابع القططي حديثه بالقول :"إن الواجب فوق الإمكان نهج الجهاد الإسلامي في معركة الاشتباك المستمر مع الاحتلال".

وأشار الدكتور القططي إلى أن مهرجان ثأر الاحرار عمل جماهيري رائع يليق بالشهداء والمجاهدين.