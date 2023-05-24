إصابة مواطنين برصاص المستوطنين في برقة شمال غرب نابلس

أصيب مواطنان بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم الأربعاء، خلال هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في قرية برقة شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بحماية جنود الاحتلال.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بإصابة مواطنين جراء اعتداءات المستوطنين في برقة شمال غرب نابلس ما أدى إلى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهته، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس: إن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في الجهة الغربية من قرية برقة، وأحرقوا بركسا للأغنام وما حوله من أراض مزروعة بالزيتون، وأطلقوا الرصاص الحي، بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق.

وأشار دغلس إلى أن مواجهات تدور حتى اللحظة في البلدة بين المستوطنين، وبين الأهالي الذين يحاولون التصدي لهم.

ويواصل المستوطنون المتطرفون الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم بحماية مشددة من قوات الاحتلال في جميع مدن الضفة الغربية المحتلة، ما ينتج عنه إصابات وتخريب محاصيل واحراق بيوت وسط صمت عربي ودولي مُريب.