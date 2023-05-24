هل كريستيانو رونالدو دخل الإسلام هل اعتنق رونالدو الإسلام؟ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر دخول كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي الإسلام بعدما احتفال بهدف الفوز الذي سجله بسجدة أثارت اندهاش وتساؤل الجميع حول العالم، تلك السجدة جعلت الجميع يتساءل عن حقيقة دخول رونالدو الإسلام لاسيما بعد أن بات يلعب كرة القدم داخل المملكة العربية السعودية.

هل دخل كريستيانو رونالدو الإسلام

هل دخل كريستيانو رونالدو الإسلام، حتى اللحظة لم تتوقف مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك السوشيال ميديا بجيه قواتها ومنصاتها وجميع المواقع الرياضية والاخبارية، على التعقيب على اللقطة الشهيرة التي سجد فيها رونالدو عند احتفاله بهدف الفوز رفقة زملائه من نادي النصر السعودي، وفي هذا السياق ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حقيقة دخول كريستيانو رونالدو الإسلام بعدما سجد داخل الملعب احتفاءً بهدف الفوز.

حقيقة اعتناق كريستيانو رونالدو الإسلام

حقيقة اعتناق كريستيانو رونالدو الإسلام، ازداد الجدل حول ديانة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفترة الأخيرة وخاصة بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي واستقراره في المملكة العربية السعودية، لكن وحتى بعد اللقطة الشهيرة التي أظهرته وهو يسجد احتفاء بالهدف الذي سجله، لم تصدر أي معلومات أو تصريحات منه أو من أحد مقرب منه حول أنه دخل في الإسلام بشكل رسمي، إذ إن الحديث يدور على أن تلك اللقطة عفوية وليس لها دخل باعتناق رونالدو للديانة الإسلامية.

ما حقيقة اعتناق كريستيانو رونالدو الإسلام؟

ما حقيقة اعتناق كريستيانو رونالدو الإسلام؟ وظهر رونالدو في الفيديو خلال مؤتمر صحفي، وأرفق المقطع بترجمة إلى اللغة العربية جاء فيها عن لسانه أنه يفكر في اعتناق الإسلام ويتأثر بسماع الأذان في السعودية، لكن كشفت تقارير صحفية أن الفيديو في الحقيقة يعود لمؤتمر صحفي لرونالدو عام 2018 كان يتحدث خلاله عن سعادته بالانضمام إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، إذ لا صحة عن دخول رونالدو الإسلام، وإلى هنا نكتفي بالحديث عن هل كريستيانو رونالدو دخل الإسلام هل اعتنق رونالدو الإسلام؟ ما حقيقة اعتناق كريستيانو رونالدو الإسلام؟