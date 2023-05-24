بالصور حركة الجهاد الإسلامي تنظم لقاءً حول تداعيات ونتائج معركة "ثأر الأحرار"

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اللجنة التنظيمية العامة ساحة قطاع غزة، عصر اليوم الأربعاء، لقاءّ سياسياً تحت عنوان معركة ثأر الأحرار تداعيات ونتائج في مسجد أرض الرباط شرق مدينة غزة وسط حضور واسع من قادة وكوادر وأبناء الحركة.

وخلال كلمة له، حذر رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي وعضو مكتبها السياسي الدكتور محمد الهندي، قادة المقاومة من غدر الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا كافة المقاتلين لاتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الأمنية اللازمة خشية من تنفيذ عمليات غدر إسرائيلية جديدة.

وأكد د. الهندي خلال حديثه، أن الاحتلال لا يلتزم بأي اتفاقيات وسرعان ما ينقض ما تم الاتفاق عليه لذلك لا يوجد ضامن حقيقي يُلزم إسرائيل على وقف إطلاق النار؛ إلا قوة المقاومة وتماسك شعبنا.

وقال د. الهندي: "إن الاحتلال الإسرائيلي فشل في استعادة قوة الردع في الضفة الغربية المحتلة خلال العامين الماضيين من خلال عملية "كاس الأمواج"، مشيرًا إلى أن المقاومة في الضفة تتطور يومًا بعد يوم وهي عصية على الانكسار.

وأضاف: "بعد فشل الاحتلال باستعادة قوة الردع بالضفة المحتلة توجه مباشرة إلى قطاع غزة محاولًا استعادة قوة الردع؛ إذ كان العدو يعتقد بأنه اغتياله لثلاثة قادة من سرايا القدس سيدفع السرايا للرد مباشرة لمدة يوم أو يومين وتنتهي المعركة ليكسب صورة النصر؛ إلا أن الاحتلال تفاجأ بقوة سرايا القدس والرد المشترك والموحد مع فصائل المقاومة".

وأشار إلى أن نتنياهو حاول من خلال العدوان على غزة اكتساب صورة رجل الأمن أمام شعبه، لكنه فشل في تحقيق ذلك، مستدلًا بالمظاهرات الإسرائيلية الكبيرة التي تخرج ضد نتنياهو.

وشدد د. الهندي على أن الوحدة الفلسطينية والفصائلية هي أساس أي انجاز بغض النظر عن التفاصيل الموجودة، مؤكدًا أن القدس هي الأساس في الصراع الطويل مع العدو الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بالحاضنة الشعبية للمقاومة قال د. الهندي: "الحاضنة الشعبية باتت أكثر وعيًا ولديها إدراك وحس عميق بالمسؤولية وقناعة تامة بأن المقاومة بدأت تحقق الإنجازات لشعبنا ولقضتينا.

من جانبه شدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. وليد القططي على أن سرايا القدس كانت بطلة معركة ثأر الاحرار ورأس حربتها.

وأوضح الدكتور القططي أن الجهاد الإسلامي كلمة السر وراء صمود سرايا القدس حتى آخر لحظة بالمعركة و بعدها.

وأكد القططي خلال حديثه على أن المنظومة العسكرية التي بنتها سرايا القدس جماعية ومتكاملة، وأن الإرادة الشعبية الواعية التي يمتلكها مقاتلو السرايا إرادة صلبة لا تنكسر.

وتابع القططي حديثه بالقول :"إن الواجب فوق الإمكان نهج الجهاد الإسلامي في معركة الاشتباك المستمر مع الاحتلال".

وأشار الدكتور القططي إلى أن مهرجان ثأر الاحرار عمل جماهيري رائع يليق بالشهداء والمجاهدين.









