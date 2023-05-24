طالع أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي في غزة

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي، اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، إعفاء معقمات التربة من رسوم استيراد المبيدات عبر معابر قطاع غزة.

كما أقرت في ختما جلستها الأسبوعية، ترتيبات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لموسم الحج واعتماد البعثات المصاحبة، وصرف مبلغ مالي من المستحقات للموظفين الذين ظهرت اسماؤهم في قرعة الحج لهذا العام، وإقرار لائحة تنظيم استثمار أراضي المحررات المقدمة من وزارة الزراعة.

وصادقت على تعاقدات وزارة الزراعة مع مؤسسات مختلفة بشأن مشاريع زراعية لخدمة المزارعين، وتشكيل لجنة لدراسة إمكانية الاستفادة من المولدات الكهربائية الموجودة لدى المؤسسات الحكومية للحد من أزمة الكهرباء.

ووافقت على توفير عدد من عمال خدمات النظافة والخدمات المساندة للعمل في مرافق وزارة الصحة، واتخذت إجراءات بحق محطات وشركات الغاز التي يثبت تزويدها لنقاط الغاز العشوائية المخالفة.

واطلعت على تقرير واقع المواد التشغيلية للمختبرات وبنوك الدم في مستودعات وزارة الصحة، كما أحالت تعديلات قانونية بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية للمجلس التشريعي.