90 مليون يورو تفجر علاقة "مبابي" مع باريس

تواصل وسائل الإعلام الفرنسية، الكشف عن كواليس توتر العلاقة بين كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وإدارة ناديه.

وذكرت شبكة RMC سبورت، سببا جديدا يدفع كيليان لعدم تفعيل بند تمديد تعاقده لموسم ثالث حتى صيف 2025.

وأوضحت أن مبابي انزعج من عدم صرف مكافأة له في بداية الموسم الحالي، مثلما تم الاتفاق معه عند تجديد التعاقد في مايو/آيار 2022.

وأشارت إلى أنه حال استمرار مبابي مع باريس، سيحصل على مكافأة قدرها 90 مليون يورو في سبتمبر/أيلول المقبل.

وكانت صحيفة ليكيب، قد ذكرت أن مبابي سيرفض تمديد تعاقده بسبب اعتراضه على صفقات النادي في بداية الموسم الجاري.

وتكهنت بأن مبابي لن يرحل عن الفريق الباريسي في صيف 2023، لكنه سيحاول الضغط على الإدارة لإبرام صفقات قوية.

ويقضي مبابي، موسمه السادس بالقميص الباريسي، حيث بات الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان.