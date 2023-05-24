بالفيديو لقطة سجود رونالدو واحتفال هيستيري تثير اهتمام الصحف العالمية

أثار كريستيانو رونالدو، نجم النصر، اهتمامًا كبيرًا من الصحافة العالمية عقب تألقه في مباراة النصر والشباب، وتسجيله هدف الفوز، والذي جاء بعد مجهود فردي ومراوغة أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة في الزاوية اليسرى.

وبات هدف رونالدو هو الرابع عشر له مع النصر منذ الانضمام خلال فترة الانتقالات الشتوية، عقب انتهاء منافسات كأس العالم قطر 2022.

واحتفل كريستيانو رونالدو عقب التسجيل في مرمى الشباب بالسجود شكرًا لله، وهو الاحتفال الذي أثار جدلاً كبيراً.

وعلقت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية على تألق رونالدو: «كريستيانو رونالدو يعود بالسنين إلى الخلف بعد ركض قوي وإنهاء حاسم أكمل به تحويل التأخر بهدفين لفوز 3-2 على الشباب».

وأكملت «ديلي ميل»: «قبل اكتمال ساعة من اللعب، وضع رونالدو النصر في المقدمة بهدف ممتع، بعدما مر من اثنين من مدافعي الشباب وأرسل كرة في أقصى الزاوية على حدود منطقة الجزاء».

وعن سجود كريستيانو رونالدو عقب إحرازه هدف الفوز، قالت «ديلي ميل»: «احتفل رونالدو بهدفه مع النصر بالسجود، ليبهج زملاءه في فريق النصر، ثم أتبع ذلك باحتفاله الشهير».

وكتبت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية: «كريستيانو رونالدو يعود إلى أوج العطاء بهدف خلاب يكمل عودة النصر».

وأضافت الصحيفة البريطانية: «ذكّرنا كريستيانو رونالدو بأحد أشهر الأهداف التي سجلها في الملاعب الأوروبية، حيث أخذ الكرة وانحنى من على الطرف إلى حدود منطقة الجزاء وسجل هدفاً مذهلاً».

وكتب موقع «توك سبورت» البريطاني: «لقد احتفل النصر وجمهوره الحاضر بشكل هستيري بهدف رونالدو، ولكن احتفال اللاعب بالسجود جعلهم أكثر حماساً».

وتابع «توك سبورت»: «لقد أعاد أسطورة ريال مدريد ومانشستر يونايتد السنين إلى الخلف بعدما تسلم كرة من وسط الملعب ومر متجاوزاً مدافعي الشباب قبل أن يرسل كرة مذهلة داخل الشباك».

ملخص وأهداف مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي .. هدف كريستيانو رونالدو وسجوده