التجمع الإعلامي: لن نعترف بقرارات المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين

أصدر التجمع الإعلامي الفلسطيني الإطار الصحفي النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأربعاء24/5/2023م، بياناً صحفياً حول المسرحية التي سميّت "المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين".

وقال التجمع في بيانه الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" في ضوء ما أفرزه ما يسمى "المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين" من نتائج وتوصيات وقرارات نؤكد عدم اعترافنا بأي نتائج أو قرارات صدرت عن هذا المؤتمر الفاقد للشرعية القانونية والنقابية والمهنية.

وأضاف:" نجدد انحيازنا إلى الغالبية العظمى من الصحفيين الفلسطينيين التي لم تشارك في أعمال هذا الكرنفال السياسي، وما تخلله من محاصصة سياسية مفضوحة ليس لها علاقة بالعمل الصحفي المهني"

وتابع:" نشكر كل الجهات النقابية العربية التي رفضت المشاركة في هذه المسرحية الهزلية، ونشيد بمواقفها المهنية، ونخص بالذكر الاتحاد العام للصحفيين العرب".

وجدد التجمع الاعلامي التأكيد لكافة الزملاء الصحفيين على مواصلة النضال النقابي جنبا إلى جنب مع مختلف الأطر والتكتلات الصحفية الحرة، حتى الوصول إلى نقابة قوية ومهنية يشارك فيها المجموع الصحفي بأسره، تليق بتضحيات الشهداء والمعتقلين والجرحى من الصحفيين .