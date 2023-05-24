الوباء القادم يتصدر ترند تويتر ويشعل غضب المستخدمين

تصدرت تصريحات الصحة العالمية حول الوباء القادم ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً تويتر، حيث أثارت تصريحات الصحة العالمية حالة من الغضب بين مستخدمي تويتر.

وحث مدير الصحة العالمية خلال تصريح له، الدول لـ الاستعداد والتجهيز لمواجهة الوباء القادم، وألزمهم بـ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوباء، الذي لم يحدد ماهيته، لكنه أوضح أنه أكثر فتكا من فيروس كورونا، وجاءت تلك التصريحات خلال فعاليات اجتماع جمعية الصحة العالمية مع الدول الأعضاء، والذي سيستمر 10 أيام.

وانتشرت تلك التصريحات بشكل كبير، وأثارت غضب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل، ليتصدر الوباء القادم والصحة العالمية، خاصة بعدما جاءت هذه التحذيرات بعد أسابيع قليلة من انتهاء حالة الطوارئ الصحية لفيروس كورونا؛ الذي أفجع العالم حوالي 3 سنوات، وأسفر عنه عدد مأهول من الوفيات.

والجدير بالذكر أن هذا ليس التصريح الأول لمدير الصحة العالمية، الذي يحذر فيه من قدوم وباء جديد فتاك، حيث سبق وحذر من قدوم أوبئة مستقبلية كثيرة وقال إنه على البلاد الاستعداد دائما لقدومها في أي وقت، ولكن تصريحه الأخير استفز عددا كبيرا من الناس حول العالم.

وفي سياق ذلك قد جاء هذا التصريح خلال حديثه أمام الجمعية، التي تجتمع لمناقشة التحديات الصحية العالمية، وكانت الأجندة تضمن بعض الموضوعات مثل الأوبئة المستقبلية، والقضاء على شلل الأطفال، والتخفيف من حالة الطوارئ الصحية في أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، والتي من المقرر أن تستمر لعدة أيام مقبلة.