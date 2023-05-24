صحفيون: ما انتجه مؤتمر نقابة الصحفيين أقرب للمهرجان ولا يمثل جموع الصحفيين

أصدرت كتلة الصحفي المستقل وحراك الصحفيين وصحفيين وصحفيات مستقلين آخرين بياناً اليوم الأربعاء حول ما اسمتها "المسرحية التي سميت زورا المؤتمر العام لنقابة الصحفيين":

وقال البيان: "أسدل الستار على المسرحية التي سميّت المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، وكانت النتائج تماما كما هو متوقع تعميق أزمة الشرعية والتمثيل والالتحاف بسياسات وشعارات كبيرة مفرغة من مضمونها".

وأكد بيان الكتلة وحراك الصحفيين أن ما حدث البارحة هو باختصار شديد محاولة بائسة لترميم شرعية تآكلت، وما نتج عنها ليس جسماً تمثيليا ديمقراطيا شرعياً للصحافيين/ات، بل حالة تعكس التقاسم الفصائلي لجسم نقابي مختطف من الصحفيين ولا يمثل همومهم.

وأكدت كتلة الصحفي المستقل وحراك الصحفيين أن ما أنتجه المؤتمر الذي كان أقرب للمهرجان، لا يمثل جموع الصحفيين، وإنما نقابة مختطفة ولا تتمتع بشرعية تمثيل الكل الصحفي.

ولفت البيان الى أن الخلل البنيوي في النقابة ما زال قائماً، وسنستمر في سعينا لتغييره حتى تكون النقابة قادرة على التمثيل الحقيقي والشرعي للصحفيين وهموم مهنتهم الحقيقية، بما في ذلك ضرورة العودة للنظام الداخلي ٢٠١١، واعتبار كل ما نتج عن ما سميّ "المؤتمر الاستثنائي" في 29 من كانون ثاني/ يناير الماضي من نظام داخلي جديد غير قانوني وباطل.

وتابع البيان:"ما تزال فضيحة ملف العضوية ماثلة أمام الجميع، وبحاجة لمعالجة جذرية، ونعتبر أن قائمة العضوية غير قائمة إلى أن يتم معالجتها بشكل مهني وشفاف، وبعيداً عن الاعتبارات الحزبية والأمنية".

وأشار إلى أن المقاطعة للمهزلة التي أقيمت باسم الصحفيين، هي انعكاس صادق لهمّ الصحفيين/ات الموحد، واحترام إرادة وصوت زملائنا وزميلاتنا، ورفض المشاركة في التغطية على عملية التدليس التي حصلت.

وقال البيان:"تبقى الاعتداءات المتكررة والممنهجة ضد الصحفيين الفلسطينيين في ظل الانقسام وصمة عار على كل من بررها ووقف صامتاً أمام انتهاك حقوق وكرامة زملائه وزميلاته أو شارك في التحريض عليهم لأسباب حزبية.

وبينت كتلة الصحفي المستقل وحراك الصحفيين بأنهم ينظرون بإيجابية لبيان الاتحاد العام للصحفيين العرب حيث عبروا عن استعدادهم للمساعدة والجلوس مع الجميع على طاولة واحدة لرأب الصدع الحاصل، ونشدد على استمرار سعينا لإعادة النقابة لتكون جسماً جامعاً بقيادة شرعية تمثل الجميع، مؤكدين ان غايتهم هي أن تكون إطاراً مهنياً ديمقراطياً جامعاً للصحفيين/ات تدافع عن قضاياهم وحقوقهم.

وختم البيان بالقول: "سنكون كما كنا دائماً في الميدان، ندافع عن الصحفيين وحقوقهم وننتصر لكرامتهم، ونعمل معاً لاستعادة النقابة بيتاً جامعاً للكل الصحفي وسنتخذ خطوات متتابعة لتحقيق هذا الهدف، تعبر عن الصحفيين المستقلين الذين ضاقوا ذرعاً بهذا الحال البائس".