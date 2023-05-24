رابط فحص نتائج امتحان التوظيف 2023غزة، يبحث الان العشرات مما قدموا امتحانات التوظيف في قطاع غزة، عن رابط فحص نتائج امتحانات التوظيف وظيفة معلم للعام الحالي 2023م، خاصة بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم قبل قليل عن تفعيل رابط فحص نتائج امتحانات وظيفة معلم التي أجرتها خلال الشهر الجاري مايو 2023، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن رابط فحص وظيفة معلم في قطاع غزة وذلك تماشياً مع عمليات البحث المستمرة والمتواصلة.

رابط نتائج اختبار التوظيف في وزارة التربية والتعليم غزة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة اليوم، نتائج امتحانات التوظيف للتخصصات التعليمية لوظيفة معلم جديد لعام 2023، وذلك للتخصصات التالية: "اللغة للعربية، التربية الإسلامية، اللغة الإنجليزية، الاجتماعيات، الجغرافيا، التاريخ، الرياضيات، الفيزياء، العلوم العامة، الكيمياء، الأحياء، التربية الفنية، التربية الرياضية، التربية ابتدائي (التعليم الأساسي)، تربية تكنولوجيا، حاسوب وتكنولوجيا معلومات، علم مكتبات، تربية خاصة، إرشاد تربوي.

نتائج امتحان التوظيف ٢٠٢٣

وأضافت أنه على الذين رُشّحت أسماؤهم للمقابلة مراجعة مديرية التربية والتعليم حسب المنطقة التي يتبعون لها وتسليم الأوراق الثبوتية التالية بحسب المواعيد المحددة:

صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة.

صورة مصدقة عن المؤهل العلمي.

شهادات الخبرة الأصلية.

صورة عن الهوية الشخصية.

صورة عن شهادة الميلاد.

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رابط فحص نتائج امتحان التوظيف ٢٠٢٣ فلسطين

يذكر بأن وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، عقدت امتحان التوظيف للتخصصات التعليمية (معلم جديد 2023)، يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/16م.

وتقدم 33900 خريج وخريجة لامتحانات الوظائف التدريسية لهذا العام، وذلك ضمن معايير وإجراءات اختيار المعلمين الجدد التي تم تحديدها بالتعاون مع ديوان الموظفين.

وأضافت الوزارة أن المتقدمين للامتحان تم توزيعهم على 19 تخصصًا في 97 لجنة بمدارس مديريات التربية والتعليم على مستوى القطاع.